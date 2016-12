Batman: The Killing Joke - il film sarà vietato ai minori

Un'importante novità arriva in queste ore su, pellicola d'animazione targata Warner Bros. Animation/DC Entertainment con protagonista il Cavaliere Oscuro e la sua storica nemesi, Joker, in una nuova avvincente sfida.

Il film ha ricevuto il visto di censura R dall'MPAA e sarà quindi vietato ai minori. Della censura ha parlato così Sam Register, presidente di Warner Bros. Animation & Warner Digital Series:"Dall'inizio della produzione, abbiamo incoraggiato il produttore Bruce Timm e il nostro team della Warner Bros. a mantenere l'animazione fedele alla storia originale senza minimamente preoccuparsi della censura anche perchè The Killing Joke è amato dai fan soprattutto per le tematiche adulte e scioccanti. Avevamo la responsabilità di presentare a loro un prodotto che rispettasse autenticamente il racconto che conoscono fin troppo bene."

Batman: The Killing Joke non avrà una versione più soft e le due voci di Batman: The Animated Series, Kevin Conroy e Mark Hamill, torneranno a doppiare rispettivamente Batman e Joker.

Batman: The Killing Joke verrà distribuito quest'anno direct-to-video in blu-ray, dvd e Digital HD.