Batman: The Animated Series in arrivo in Blu-Ray nel 2018

Warner Bros. Home Entertainment ha confermato ufficialmente l’arrivo in Blu-Ray di, l’iconica serie animata dedicata al Cavaliere Oscuro.

La notizia è stata confermata al New York Comic Con da Gary Miereanu, responsabile del reparto animazione allo studio: la collezione sarà disponibile a 2018 inoltrato, ma nessun ulteriore dettaglio è stato rivelato sul contenuto dell’eventuale cofanetto.

La serie, andata in onda originariamente su FOX dal 1992 al 1995 per un totale di 85 episodi, fu sviluppata da Bruce Timm e Eric Radomski sull’onda del successo dei due capitoli cinematografici firmati da Tim Burton, ovvero Batman (1989) e Batman – Il ritorno (1992), tanto che lo stesso Danny Elfman si occupò di adattare il suo iconico tema per la serie. Questa fu seguita poi da un film distribuito anche nelle sale, Batman: Mask of the Phantasm, più altri due lungometraggi usciti direttamente per il mercato home-video.

Batman: The Animated Series divenne un punto di riferimento anche per aver dato alla luce il personaggio di Harley Quinn, poi ritratto al cinema da Margot Robbie in Suicide Squad, e per l’inconfondibile performance vocale di Mark Hamill nei panni del Joker.