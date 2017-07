Batman & Harley Quinn: il nuovo film animato DC arriva in Italia

La Warner Bros. Entertainment Italia ha annunciato che, nuovo film d'animazione targato DC, arriverà anche in Italia in home video, in esclusiva per Amazon, dal 6 settembre.

Per ora sono previste soltanto la versione in Blu-Ray e quelal digitale della pellicola.

Questa la sinossi ufficiale: "Ideato da Bruce Timm, Batman and Harley Quinn vede Poison Ivy e Jason Woodrue imbarcarsi in un viaggio ecologico per salvare il pianeta - ed eliminare buona parte degli esseri umani. Per salvare l'umanità, Batman e Nightwing sono costretti a chiedere aiuto ad Harley Quinn, migliora amica di Poison Ivy e sua frequente collaboratrice. Ma la pazienza di Batman viene messa a dura prova dalla folle criminale...".

In questa news trovate anche il trailer.