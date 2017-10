Batman Forever: Jim Carrey torna a parlare della rivalità con Tommy Lee Jones

è al centro di tante polemiche e scandali in questi giorni, ma non è di questo che parleremo oggi. Infatti, in un'intervista con il The Hollywood Reporter, Carrey è tornato a parlare - seppur brevemente - della sua rivalità con

Piccolo salto indietro nel tempo. Era il 2014 quando la star delle commedie americane svelò un divertente aneddoto dalla realizzazione di Batman Forever in cui interpretava l'Enigmista, rivelando la sua rivalità con l'attore Tommy Lee Jones, co-star del film e interprete di Due Facce.

Ad anni di distanza, THR ha chiesto a Carrey di elaborare sulla vicenda ma l'attore ha deciso di parlarne solo brevemente: "Ero la star e quello fu il problema. E' una attore fenomenale, comunque. Lo adoro ancora... probabilmente non era a suo agio con quel lavoro. Non era nel suo stile fare certi film".