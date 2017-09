Batman-day: Zack Snyder celebra rivelandoci chi è il suo interprete preferito

ci ha introdotto ad una nuova versione del Cavaliere Oscuro, quella interpretata da Ben Affleck ine che vedremo di nuovo in, al cinema tra pochi mesi. Ma chi è il Batman preferito dal regista?

Tra tutti gli attori che hanno indossato il mantello dell'eroe più oscuro dell'universo DC, quello che Snyder preferisce, è proprio Ben Affleck! E ha deciso di rivelarlo via social, con un'immagine che ritrae proprio Ben nei panni di Batman.

Anche se in molti hanno un po' storto il naso per via dell'attitudine della versione di Batman di Affleck ad essere un po' troppo violento nei confronti di Superman, il personaggio ha comunque riscosso successo in Batman v Superman e Zack Snyder ha usato Vero per celebrare il #BatmanDay rivelando che sì, è proprio Batfleck il suo preferito!

Avendo dovuto lasciare il timone di Justice League a Joss Whedon, non sappiamo se in futuro Snyder tornerà a lavorare con Affleck nel DCEU, ma intanto, di certo, sappiamo che tra tanti, lui sceglierebbe di nuovo Ben per interpretare il ruolo.

A voi quale Batman, tra quelli visti finora al cinema, piace di più? Ditecelo nei commenti!