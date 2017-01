Batman: Ben Affleck discute del finale e della rinascita della DC

ha recentemente discusso della rinascita dell'impero dei supereroi DC e del finale di Batman, scherzando su un possibile ruolo femminile protagonista. Di chi si tratterà?

Durante una recente intervista, l'attuale Batman cinematografico - ovvero Ben Affleck, che si occuperà anche della regia del prossimo film stand alone dell'uomo pipistrello - ha parlato del suo lavoro all'interno della Justice League e del suo ritorno nei panni di bruce Wayne. Ha usato in maniera piuttosto singolare la parola "rinascita" parlando proprio dell'universo cinematografico DC prima di raccontare quanto sia stato per lui divertente lavorare al prossimo film di Zach Snyder.

"È stato fantastico, ci sono molti cambiamenti ma anche moltissime cose completamente nuove. C'è stata una generale sensazione di una sorta di rinascita, grazie a questo fantastico gruppo di attori. Ezra Miller, Jason Momoa, gente come loro con cui mi sono divertito molto, oltre a Gal Gadot che è fantastica e ovviamente Henry Cavill. È stato davvero divertente", ha raccontato. L'intervistatore ha scherzato sugerendo che Sienna Miller potrebbe essere un'ottima interprete per il ruolo di reporter nonché amore di Bruce Wayne, Vicki Vale, e a quel punto Affleck ha scherzato su quel ruolo.

"Sienna è perfetta per tutto, potrebbe fare qualsiasi ruolo. Anche se Vicki Vale è un po' troppo spocchiosa, lei la vedrei meglio in... anzi no, non lo dirò". Affleck ha davvero qualche ruolo femminile principale in mente per il prossimo Batman? Tutto sembra suggerirlo, anche se non ha detto di chi si tratta.