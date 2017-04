Batgirl: Joss Whedon pensa di scritturare una sconosciuta per il ruolo

Durante la première diè stato intervistato sul red carpet riguardo i suoi piani per il film su. Ecco cosa ha detto...

Alcuni ancora faranno fatica a immaginare che il regista di Avengers sarà quello che porterà sullo schermo anche Batgirl, ma lo abbiamo sentito direttamente dalle parole dell'interessato.

Intervistato da Variety, il creatore di Buffy: l'Ammazzavampiri, la domanda principale sul film che andrà a girare riguardava chi abbia o meno in mente per il ruolo. Whedon ha detto che si sta concentrando sul personaggio adesso, che non sta assolutamente pensando al cast in questa fase, ma, quando le domande hanno iniziato ad essere incalzanti, il regista ha detto che Barbara Gordon non sarà interpretata da un grande nome conosciuto... a meno che non si tratti di Vin Diesel, ovvio!