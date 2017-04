Batgirl: Joss Whedon parla di un possibile cameo di Alicia Silverstone

L'annuncio di un film suscritto, diretto e prodotto daper laha scioccato in un primo momento gli innumerevoli fan Marvel, lasciando però repentinamente il posto a una sana curiosità.

Come ha spiegato lo stesso Whedon, il casting per il personaggio è ancora molto lontano, ma in molti hanno cominciato a domandarsi se il film possa contenere precedenti incarnazioni di Barbara Gordon; e mentre sia Rosario Dawson (LEGO Batman) che Yvonne Craig (Batman - La serie originale) hanno interpretato il personaggio, nella mente dei fan c'è solo lei, Alicia Silverstone, la versione di Batgirl nel Batman & Robin di Joel Schumacher.



Mentre il film è diventato uno scult tra gli appassionati di cinecomic, l'attrice è invece ancora oggi vista come una discreta Batgirl -nonostante l'improponibile costume. In una recente intervista, così, Whedon ha parlato di un possibile cameo della Silverstone nel suo progetto: «È un pensiero che non ha minimamente sfiorato la mia mente. Non sono contro un suo cameo, ma sto cercando di non inserire easter egg... al momento sto tentando di scrivere il film».



Taglia corto e pensa ai fatti, Whedon, lasciando quindi i fan curiosi e insoddisfatti. Almeno per il momento.