Batgirl: Joss Whedon inizierà le riprese del film nel 2018

Intercettato da IGN, Johns ha dichiarato: “Stiamo preparando Batgirl con Joss Whedon e sarà fantastico. L’intenzione è quella di partire con le riprese il prossimo anno e sarà solo l’inizio”. Ancora nessun nuovo dettaglio è emerso sul film, né sull’attrice che verrà scelta nel ruolo di Barbara Gordon. Non sappiamo nemmeno se si tratterà di una storia di origini o se invece se ritroveremo un’eroina già pienamente inserita nell’universo narrativo, un po’ come accaduto per tutti gli altri eroi DC finora.

“Non abbiamo ancora rivelato nulla delle nostre intenzioni, perché vogliamo farlo quando saremo veramente pronti e avremo i film di cui parleremo. Ma per Batman, quello che posso dire è che sarà più di un semplice Batman ed è passato del tempo dall’ultima espansione di quell’universo”. Al momento attuale il film su Batgirl non ha ancora una data d’uscita ufficiale.