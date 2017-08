Batgirl: alla DC non c'erano piani sul film prima dell'arrivo di Joss Whedon!

Batgirl , il prossimo standalone con protagonista una supereroina donna del DCEU, non si sarebbe fatto se non fosse arrivato

Secondo un report recente di Variety, la DC Films non stava minimamente pensando ad uno standalone su Bargirl, prima che Whedon arrivasse agli studio. La Warner Bros. non stava affatto considerando la possibilità di un film sull'eroina "fino a quando Whedon ha confessato loro il suo smisurato amore per Barbara Gordon e il suo alter ego mascherato."

Le cose sono andate bene, Whedon è riuscito a convincere gli Studios a dargli questa possibilità ed è stato convincente al punto da essere scelto per portare a termine il lavoro di Zack Snyder in Justice League.

Dopo il grande successo ottenuto da Wonder Woman, è certo che la DC abbia un grande interesse a portare più eroine sullo schermo. Tuttavia, Whedon avrà molto tempo per pensare a come realizzare la storia, visto che le riprese non inizieranno prima del prossimo anno.

Geoff Johns, capo dell'ufficio creativo DC ha detto a IGN: "Faremo Batgirl con Joss Whedon, sarà esaltante! Inizierà a lavorarci il prossimo anno, ed è solo l'inizio!"

Per adesso aspettiamo con ansia l'uscita del prossimo cinefumetto DC, Justice League!