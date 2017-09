Based on a True Story: Eva Green nel trailer del film di Roman Polanski

Mars Films ha diffuso in streaming il primo trailer di), il nuovo film dipresentato all’ultimo Festival di Cannes.

La pellicola – che vede protagoniste assolute Eva Green ed Emmanuelle Seigner – è un adattamento dell’omonimo romanzo di Delphine de Vigan e segue una scrittrice di Parigi che si innamora perdutamente di un’ammiratrice molto ossessionata dal suo lavoro, che cercherà di imporre la sua influenza su di lei.

Si tratta del primo film in oltre quattro anni per Polanski, l’ultimo fu Venere in pelliccia, presentato sempre fuori concorso a Cannes. La sceneggiatura è firmata dallo stesso regista a quattro mani con Olivier Assayas (Personal Shopper, Sils Maria). L’uscita nelle sale francesi è fissata per il 1° novembre 2017. Nel cast anche Vincent Perez, Dominique Pinon, Camille Chamoux e Alexia Séféroglu.