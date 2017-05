Baseballissimo: Richie Mehta sarà alla regia del film con Jay Baruchel

Secondo The Hollywood Reporter,ha firmato il contratto per dirigere, scritto da Jay Baruchel e Jesse Chabot.

La trama si basa sul libro di Dave Bidni. Dalla descrizione di Amazon si legge che: " Nell'estate 2002, Dave Bidini partì per l'Italia, precisamente per Nettuno con sua moglie e i suoi due figli, alla ricerca del suo gioco estivo preferito, il baseball. Nettuno era la sua meta perché questa cittadina a sud di Roma è la capitale del baseball italiano dal 1944, quando gli americani introdussero il gioco durante la liberazione. Bidini voleva passare del tempo in un posto dove la gente è "malata" di baseball tanto quanto lui e a Nettuno lo amano così tanto che alle prime comunioni dei ragazzini i regali che si fanno sono guantoni e cappellini da baseball. Il risultato, dopo l'estate a Nettuno, è un Bidini d'annata: un libro divertente che parla di uno sport bellissimo che in molti vorrebbero provare a giocare."

Metha sostituisce Jacob Tierney alla regia.