Barry Seal - Una storia americana: Tom Cruise torna in un ruolo 'semi-serio'

Il regista Doug Liman ha ammesso che il suo ultimo film,, vedrà il protagonista, Tom Cruise , in ruolo che farà molto divertire. Cruise è principalmente noto per i suoi ruoli nei film d'azione, nei panni di agenti segreti pronti ad ogni tipo d'impresa. In Barry Seal vedremo qualcosa di diverso.

Durante un'intervista a Metro, Doug Liman ha spiegato:"Quello che è veramente straordinario di Tom è la sua caparbietà e la sua voglia di interpretare un personaggio come Barry Seal. Parte della mia scelta di avere Tom in Barry Seal è dettata dalla sua immagine che ti porta a pensare a Tom Cruise come il protagonista di Top Gun e in questo film usiamo gli aerei crappier. Ci ha fatti diventare matti. In un certo senso questo film lo riporta alle origini, ai tempi di Risky Business, dove interpreta un liceale che finisce a lavorare in un bordello. Barry Seal è più vicino ai quei ruoli."

Il film racconta la storia vera di Barry Seal, ex-pilota della Trans World Airlines che negli anni '80 diventa un contrabbandiere di droga e in seguito un informatore della DEA.

Barry Seal - Una storia americana comprende nel cast Tom Cruise, Sarah Wright, Domhnall Gleeson, Jayma Mays, Jesse Plemons, Lola Kirke, Caleb Landry Jones e Connor Trinneer.