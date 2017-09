Barry Seal - Una storia americana: nuova clip dal film con Tom Cruise

La divisione italiana della Universal Pictures ha diffuso in streaming una nuova clip ufficiale di, film che vede protagonista assoluto un inarrestabile

Diretto da Doug Liman, che ritrova nuovamente Cruise dopo Edge of Tomorrow (i due lavoreranno ancora insieme nel sequel Live Die Repeat and Repeat), il film è scritto da Gary Spinelli ed è incentrato sulla vera storia di Barry Seal, un pilota truffaldino reclutato inaspettatamente dalla CIA per guidare una delle più grosse operazioni sotto copertura nella storia degli Stati Uniti d'America.

Nel cast troviamo anche Domhnall Gleeson, Sarah Wright, E. Roger Mitchell, Jesse Plemons, Lola Kirke, Alejandro Edda, Benito Martinez, Caleb Landry Jones e Jayma Mays. In Italia uscirà nelle sale il 14 settembre 2017, due settimane prima che in quelle degli Stati Uniti (29 settembre). Su queste pagine potete visualizzare anche il trailer italiano ufficiale.