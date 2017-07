Barbie: la Sony Pictures vuole Anne Hathaway come sostituta di Amy Schumer

Come riporta quest'oggi, la bella e talentuosasarebbe in cima alla shortlist dellaper sostituirecome protagonista nel film live-action dedicato a Barbie

Il sito aggiunge comunque che l'ingaggio sarebbe tutt'altro che affare fatto, tant'è che non sarebbero cominciate neanche le trattative e non ci sarebbero offerte sul tavolo. In aggiunta, Tracking Board riporta anche che Alethea Jones (Fun Mom Dinner) dovrebbe essere a bordo del progetto come regista.



Da principessa a presidente, da sirenetta a star del cinema, Barbie della Mattel ha attraversato ogni possibile carriera nell'arco della sua lunga storia, che l'ha portata a divenire la bambola più popolare del mondo con un introito di 2 miliardi di dollari annui.



Barbie avrà una sceneggiatura firmata da Hilary Winston (LEGO Ninjago - Il film) per un'uscita nelle sale ancora a data da destinarsi.