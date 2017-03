Barbie: Amy Schumer abbandona il progetto

ha bisogno di un nuovo volto! Variety conferma che l'attrice e comica, scelta per dare vita al personaggio di Barbie in una commedia della Sony Pictures, ha dovuto abbandonare la pellicola per impegni presi in precedenza.

Variety afferma che il tour promozionale di "Vengo... con mamma", nuovo film della Schumer, impedirebbe all'attrice di prendere parte alla pellicola. "Sfortunatamente, non sono più in grado di partecipare a Barbie per via di altri impegni" ha commentato la comica "La pellicola ha un gran potenziale, e Sony e Mattel sono stati degli splendidi partner. Sono dispiaciuta, ma non vedo l'ora di vedere Barbie al cinema".

La Sony ha fissato la data di uscita per il 29 luglio 2018, questo vuol dire che dovrà trovare in fretta e in furia una sostituta.