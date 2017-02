BAFTA 2017: ecco la lista completa dei vincitori

Come molti avevano previsto,diha dominato i 70° British Academy Film Awards nella notte di domenica, riuscendo ad ottenere ben cinque premi, tra cui miglior film, regista e attrice protagonista per. La pellicola continua a trionfare nella stagione dei premi di quest'anno in vista degli Oscar il 26 febbraio.

Qui di seguito potete trovare la lista completa di tutti i vincitori:

MIGLIOR FILM

La La Land, Fred Berger, Jordan Horowitz, Marc Platt

REGISTA

Damien Chazelle, La La Land

ATTORE PROTAGONISTA

Casey Affleck, Manchester By the Sea

LEADING ACTRESS ATTRICE PROTAGONOSTA

Emma Stone, La La Land

MIGLIOR FILM ANIMATO

Kubo e la Spada Magica

ATTORE NON PROTAGONISTA

Dev Patel, Lion

ATTRICE NON PROTAGONISTA

Viola Davis, Barriere

SCENEGGIATURA ORIGINALE

Manchester By the Sea, Kenneth Lonergan

SCENEGGIATURA ADATTATA

Lion, Luke Davies

FILM IN LINGUA STARNIERA

Il figlio di Saul, Laszlo Nemes, Gabor Sipos

DOCUMENTARIO

13th, Ava DuVernay, Spencer Averick, Howard Barish

OUTSTANDING BRITISH FILM

Io, Daniel Blake, Ken Loach, Rebecca O’Brien, Paul Laverty

ECCEZIONALE DEBUTTO DI UNO SCRITTORE, REGISTA O PRODUTTORE INGLESE

Babak Anvari (Scrittore/Regista), Emily Leo, Oliver Roskill, Lucan Toh (Producers), Under the Shadow

EE Rising Star Award (VOTATO dal pubblico)

Tom Holland

MUSICA ORIGINALE

La La Land, Justin Hurwitz

CINEMATOGRAFIA

La La Land, Linus Sandgren

EDITING

La battaglia di Hacksaw Ridge, John Gilbert

SCENOGRAFIE

Animali Fantastici e Dove Trovarli, Stuart Craig, Anna Pinnock

COSTUMI

Jackie, Madeline Fontaine

TRUCCO E CAPELLI

Florence Foster Jenkins, J. Roy Helland, Daniel Phillips

SOUND

Arrival, Sylvain Bellemare, Claude La Haye, Bernard Gariépy Strobl

EFFETTI SPECIALI VISIVI

Il libro della giungla

CORTO D'ANIMAZIONE INGLESE

A Love Story, Khaled Gad, Anushka Kishani Naanayakkara, Elena Ruscombe-King

CORTOMETRAGGIO INGLESE

Home, Shpat Deda, Afolabi Kuti, Daniel Mulloy, Scott O'Donnell

Eccezionale contributo britannico aL CINEMA (precedentemente annunciato)

Curzon

BAFTA Fellowship (precedentemente annunciato)

Mel Brooks