STX Entertainment ha messo in cantiere un sequel di, svela il sito Comingsoon.net. Titolato, sarà scritto e diretto dae sarà distribuito in USA, ovviamente, in tempo per le festività natalizie.

Nel cast di A Bad Moms Christmas rivedremo insieme le attrici Mila Kunis, Kristen Bell e Kathryn Hahn; la produzione del sequel è affidata a Suzanne Todd e Bill Block.

Costato circa 20 milioni di dollari, il primo Bad Moms ha incassato ben 180 milioni di dollari nel mondo. A Bad Moms Christmas, se tutto andrà per il verso giusto, arriverà nei cinema americani il 3 novembre del 2017. Il 14 luglio 2017, invece, arriverà una sorta di spin-off titolato Bad Dads.