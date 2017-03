Bad Cop, Bad Cop: Fortune Feimster nella commedia della DreamWorks

La DreamWorks Pictures sta lavorando alla commedia d'azione poliziescache vedrà come protagonista l'attrice. Il progetto si basa su una sceneggiatura della stessa Feimster scritta insieme a Brian Jarvis e Jim Freeman. La produzione è affidata a Scott Stuber della Bluegrass Films.

Fortune Feimster è attualmente nel cast della serie The Mindy Project e al cinema ha recentemente recitato in Free State of Jones con il premio Oscar Matthew McConaughey.

"Io non rappresento la classica donna stereotipata. Volevo scrivere di qualcosa che nessuno si aspetterebbe mai che una donna faccia e che nessuno riterrebbe che una donna sarebbe in grado di fare."

Fortune Feimster ha recitato soprattutto in tv, in serie come 2 Broke Girls, Glee, Life in Pieces e Chelsea. Al cinema ha preso parte alla commedia La festa prima delle feste al fianco di Jennifer Aniston.