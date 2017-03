Bad Boys 3: Joe Carnahan abbandona la regia del film con Will Smith!

C'era da aspettarselo dati gli enormi impegni del regista di, ma adesso sembra che la dipartita didall'atteso sequel consia ufficiale.

A riportare la notizia è l'autorevole Hollywood Reporter, che cita come causa scatenante dell'abbandono sia divergenze creative con la Sony Pictures che problemi di programmazione nella sua agenda, essendo già occupatissimo come sceneggiatore alla trasposizione cinematografica di Uncharted e in cabina di regia per il remake americano di The Raid.



Carnahan aveva recentemente scritto l'ultima bozza del copione di Bad Boys for Life (questo l'attuale titolo del terzo film), mostrando anche una pre-visualizzazione di una scena d'azione del progetto. Smith e Lawrence sono ancora legati alla produzione, adesso in cerca di un nuovo regista.



Bad Boyd for Life è atteso nelle sale per l'8 novembre 2018.