Baby Driver: nuove immagini del film di Edgar Wright

Sono state pubblicate online alcune nuove foto di, nuovo divertente lavoro di, un film d'azione con protagonisti. Il film arriverà nelle sale italiane dal prossimo 17 marzo, grazie a Warner Bros. Italia e il progetto è tra quelli più attesi proprio per la sua natura ironica.

La trama di Baby Driver, di cui vi abbiamo già mostrato alcune foto qualche settimana fa, vede Baby, un giovane autista per rapine che s'innamora della cameriera Deborah e decide di cambiare vita, trovando sulla sua strada una serie di complicazioni.

Baby soffre di acufene, un disturbo uditivo che si manifesta con un particolare ronzio nell'orecchio; per coprire questo disturbo è costretto ad ascoltare molta musica, usandola come colonna sonora dei suoi colpi.

Diretto da Edgar Wright, Baby Driver comprende un cast notevole, con Ansel Elgort, Lily James, i premi Oscar Kevin Spacey e Jamie Foxx, Jon Hamm ed Eiza Gonzalez.