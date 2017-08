Baby Driver ha incassato già più di tutti i film di Edgar Wright negli USA

è già diventato il film di maggior successo negli Stati Uniti del suo regista,, che nonostante una carriera composta da ottimi film non era mai riuscito veramente a sfondare al botteghino americano.

Lo scorso 13 agosto, infatti, il film ha superato il traguardo dei 100 milioni di dollari nel mercato americano, totalizzando 39 milioni nel solo weekend d’esordio. Per snocciolare un po’ di cifre, i film della Trilogia del Cornetto, ovvero La notte dei morti dementi, Hot Fuzz e La fine del mondo, essendo di produzione britannica, non avevano mai raggiunto il traguardo dei 30 milioni di dollari negli Stati Uniti. L’unico che superò tale traguardo fu Scott Pilgrim vs. the World.

“Sono molto contento che un film originale stia andando così bene al box-office”, ha commentato Wright a Vulture. “Ottenere il via libera per un film originale al giorno d’oggi è una cosa difficilissima e sembra ci voglia uno sforzo di cinque volte superiore a un film non originale, semplicemente perché gli studios sono tutti concentrati sui rispettivi franchise e saghe. I film originali per loro stessa natura sono delle scommesse e vedere che un grosso studio si è preso questo rischio per me è straordinario. Mi fa sentire ottimista e molto positivo sul fatto che sarebbe andata bene”.

Mentre la Sony ha già chiesto a Wright di realizzare un sequel per Baby Driver, pare che gli sforzi del regista britannico si concentreranno su un nuovo originale progetto, l’adattamento di Grasshopper Jungle. “Abbiamo discusso di un possibile sequel, e io ho anche qualche idea in merito. Così sarò anch’io in uno di quei franchise ragazzi!”.

Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Baby Driver – Il genio della fuga, atteso nelle sale italiane il 7 settembre 2017.