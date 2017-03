Baby Driver: in arrivo il primo trailer ufficiale del film

Il primo trailer che ci presenterà la pellicola di prossima uscitasta per fare il suo debutto in rete. Il filmato farà la sua comparsa nello stesso momento per cui è prevista l'anteprima del film al South by Southwest Film Festival di Austin, in Texas a fine mese.

Il film segue il personaggio ricoperto da Ansel Elgort mentre tenta di tirarsi fuori dal suo lavoro come autista criminale per stare con Deborah, impersonata da Lily Collins.

Baby Driver, diretto dal regista Edgar Wright, meglio conosciuto per Hott Fuzz, Shaun of the Dead e Scott Pilgrim v. Il mondo, ha condiviso la prima pagina del copione il mese scorso su Twitter e, come già comunicato da tempo, nella trama del film si legge: "Un giovane pilota di talento si affida alla sua colonna sonora personale per essere il migliore nel gioco. Quando incontra la ragazza dei suoi sogni, il protagonista vede la possibilità di abbandonare la sua vita criminale, ma dopo essere stato costretto a lavorare per un boss del crimine, rischia l'amore, la libertà e la vita in una corsa dopo una rapina.

Scritto e diretto da Edgar Wright, la pellicola comprende nel cast anche Lily James, Jon Bernthal, Eiza González, Jon Hamm, Jamie Foxx e Kevin Spacey.

Baby Driver uscirà nei cinema americani l'11 agosto 2017.