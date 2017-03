Baby Driver - Il genio della fuga, online il trailer in italiano

La Sony ha diffuso online il trailer in italiano di, il nuovo film scritto e diretto dae previsto nelle sale italiane dal prossimo 7 settembre. Prodotto da Working Title Films e TriStar Pictures, per questo film Edgar Wright rinunciò a dirigere Ant-Man, passato poi nelle mani di Peyton Reed.

Dopo il trailer in lingua originale è stato diffuso quello doppiato in italiano che preannuncia l'uscita del film anche nelle nostre sale. Baby Driver - Il genio della fuga racconta la storia di un giovane pilota che grazie al suo talento alla guida è costretto lavorare per un boss. Quando s'innamora di Deborah, il ragazzo deve partecipare ad un'ultima rapina prima di cambiare vita. Ma proprio l'ultimo colpo potrebbe essere fatale.

Nel cast di Baby Driver - Il genio della fuga comprende Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James, Jon Bernthal, Eiza Gonzalez, Jon Hamm, Jamie Foxx, Sky Ferreira e Flea.