Baby Driver - Il genio della fuga: online la sequenza iniziale del film

La Universal Pictures ha diffuso in streaming i primi cinque minuti di, la nuova pellicola scritta e diretta da

Il film, in realtà una produzione della Sony, è distribuito in Olanda dalla Universal che proprio ieri ha diffuso l’adrenalinica sequenza iniziale del film. Nel filmato vediamo Baby (Ansel Elgort), Buddy (Jon Hamm), Darling (Eiza Gonzàlez) e Griff (John Bernthal) alle prese con una rapina in banca e conseguente fuga in auto accompagnata dal brano Bellbottoms della Jon Spencer Blues Explosion.

Baby Driver - Il genio della fuga racconta la storia di un giovane pilota (Elgort) che grazie al suo talento alla guida è costretto lavorare per un boss (Kevin Spacey). Quando s'innamora di Deborah (Lily James), il ragazzo deve partecipare ad un'ultima rapina prima di cambiare vita. Ma proprio l'ultimo colpo potrebbe essere fatale.

Uscito negli States lo scorso 28 giugno, il film arriverà nelle sale italiane il 7 settembre 2017.