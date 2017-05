Baby Driver - Il Genio della Fuga: nuovo action poster per Ansel Elgort!

Il regista diha un nuovo poster - rosa - da mostrare al pubblico. Nella locandina si vedonoe il resto del cast.

Un giovane pilota di talento guida al ritmo della sua compilation personale e cerca di essere il migliore. Quando incontra la ragazza dei suoi sogni, Baby pensa di potersi redimere. Ma viene costretto a lavorare per un boss della malavita e ad affrontare una grande sfida per non perdere il suo amore, la sua libertà e la sua vita.

Nel cast di Baby Driver - il Genio della Fuga: Ansel Elgort (Baby), Kevin Spacey, Jon Hamm, Lily James, Eiza Gonzalez, Jon Bernthal e Jamie Foxx.

Il film esce nelle sale americane il 28 giugno prossimo.