Baby Driver - Il Genio della Fuga: nuova featurette con Jamie Foxx

Il premio Oscarsta per tornare al cinema con, un’esilarante commedia che mescola crimine ed inseguimenti in auto, condita da una musica elettrizzante. Inganniamo l'attesa con una nuova featurette con i protagonisti.

Diretto da Edgar Wright, il film segue un giovane pilota che si presta a fughe criminali senza mai abbandonare la sua musica preferita, anzi facendosi spingere dalle note per essere il migliore nel campo. Costretto a lavorare per un boss, metterà a rischio la vita, la libertà ed il suo amore a causa di una rapina destinata al fallimento. Insieme al premio Oscar Jamie Foxx, nel cast troviamo anche Kevin Spacey, Lily James e Ansel Elgort. La data d'uscita nel nostro Paese è fissata per il 7 settembre prossimo.