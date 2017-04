Baby Driver - Il genio della fuga, ecco il nuovo trailer internazionale

Laha rilasciato un nuovo trailer internazionale di, l’ultimo film diretto dacon protagonista, un giovane autista prodigio. Il nuovo trailer promette un sacco d’azione e sfrenate corse in auto, e potete ammirarlo subito dopo il salto.

Il regista di Baby Driver - Il genio della fuga è Edgar Wright, i cui precedenti lavori includono pellicole molto amate dai fan come L’alba dei morti dementi, Hot Fuzz, Scott Pilgrim vs the World e La fine del mondo.

Per l’occasione Wright ha riunito un cast che comprende Ansel Elgort (The Fault in Our Stars, Divergent) nei panni del protagonista Baby, Kevin Spacey (la serie TV House of Cards - Gli intrighi del potere, I soliti sospetti) nel ruolo di Doc, Jon Hamm (Mad Men, The Unbreakable Kimmy Schmidt) nella parte di Buddy, Lily James (Orgoglio e pregiudizio e zombie, Cenerentola) nel ruolo di Deborah, Eiza Gonzalez (Jem and the Holograms, Dal tramonto all'alba: la serie) nella parte di Darling, Jon Bernthal (Daredevil della Marvel, The Walking Dead) nel ruolo di Griff, e Jamie Foxx (Django Unchained, The Amazing Spider-Man 2) nella parte di Bats.

In Baby Driver - Il genio della fuga il talentuoso giovane guidatore Baby (Ansel Elgort) fa affidamento alla sua colonna sonora personale per essere il migliore nel suo pericoloso lavoro. Quando però incontra la ragazza dei suoi sogni (Lily James), Baby vede la possibilità di abbandonare la sua vita criminale e uscirne pulito per sempre. Ma il boss criminale Doc (Kevin Spacey) non la pensa come lui, e lo costringe a lavorare per lui un’ultima volta. Baby deve così affrontare quest’ultima impresa a suon di metal ed eseguire la rapina della sua vita, cercando un modo per superare questa minaccia alla sua vita, all'amore e alla sua libertà.

Baby Driver - Il genio della fuga sarà proiettato nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 28 giugno 2017.