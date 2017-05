Baby Driver - il Genio della Fuga: è uscita una nuova clip

Il regista diha ottenuto un'altra featurette dalla Sony Pictures che mostrae le sue capacità al volante.

Un talentuoso e giovane pilota guida al ritmo della sua compilation personale e cerca di essere il migliore. Quando incontra la ragazza dei suoi sogno, Baby vede una possibilità di redenzione. Ma poi viene costretto a lavorare per un boss della malavita e sarà costretto ad affrontare una grande sfida per non perdere il suo amore, la sua libertà e la sua vita.

Nel cast di Baby Driver - il Genio della Fuga: Ansel Elgort (Baby), Kevin Spacey, Jon Hamm, Lily James, Eiza Gonzalez, Jon Bernthal e Jamie Foxx.