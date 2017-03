Come previsto, la Sony Pictures ha diramato in rete il primo full trailer del prossimo film scritto e diretto da(Scott Pilgrim vs. the World):. Potete trovare il trailer comodamente in calce a questa notizia.

Baby Driver è incentrato su un giovane pilota (Ansel Elgort), che si affida alla musica per essere il migliore in quello che fa. Ma quando incontra la ragazza della sua vita (Lilly James), decide di abbandonare la sua vita criminale. Peccato che il boss per cui lavora (Kevin Spacey) non sia cosi d'accordo.

Nel cast del film di Edgar Wright troveremo anche Jon Hamm, Eiza Gonzalez, Jon Bernthal e Jamie Foxx.

In USA uscirà ad agosto.