Baby Driver: ecco come Ansel Elgort ha imparato a sfrecciare per il film

, l’ultimo film diretto da, è già disponibile oltreoceano sul mercato home video, e dai contenuti speciali emergono tanti succosi dietro le quinte.

Uno di questi mostra l’allenamento condotto da Ansel Elgort per diventare un asso del volante e compiere le mille acrobazie velocistiche in auto durante le adrenaliniche sequenze del film. L’attore è stato affiancato da degli stunt driver per aiutarlo ad eseguire correttamente alcune difficili manovre.

I contenuti speciali dell’edizione in Blu-Ray del film, disponibile per il mercato italiano dal 3 gennaio 2018, conterranno anche 20 minuti tra scene estese/eliminate, un focus sulla musica inserita nel film, la visione iniziale di Edgar Wright risalente a vent’anni fa e il confronto con il prodotto finito, un dietro le quinte sulla gang di Doc (Kevin Spacey), la coreografia dei movimenti degli attori nel film e molto altro ancora.

