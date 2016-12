Baby Driver: Ansel Elgort e Lily James nelle prime foto pubblicate

EW! pubblica le prime foto del nuovo film di Edgar Wright, Baby Driver, il prossimo anno al cinema. Nelle immagini il protagonista Ansel Elgort, Jamie Foxx, Lily James.

Ansel Elgort è il protagonista del nuovo film di Edgar Wright, Baby Driver; le prime immagini pubblicate da EW! ci mostrano l’interprete di Colpa delle Stelle nel suo nuovo ruolo. Al suo fianco Jamie Foxx che interpreterà Bats, Lily James, Deborah, Kevin Spacey nei panni di Doc e Jon Hamm, Buddy. La vicenda vede protagonista un pilota che lavora per la criminalità, la musica è di vitale importanza per lui, soffre infatti di una malattia che gli crea un fastidioso ronzio alle orecchie, per questo motivo è costretto ad indossare sempre un paio di cuffiette. Driver finirà coinvolto in una rapina fallimentare che metterà a rischio la sua esistenza. Edgar Wright per il film si è ispirato al videoclip “Blue Song” dei Mint Royale che diresse lui stesso nel 2003.

Baby Driver arriverà in sala il 17 marzo 2017 distribuito da Warner Bros Italia.