Baby Boss: la prima clip del lungometraggio d'animazione DreamWorks

Lae lahanno rilasciato la prima clip di, la commedia d’animazione con protagonista un adorabile bebè manager con la voce di. Potete dare uno sguardo alla clip disubito dopo il salto, la trovate in calce alla notizia!

Baby Boss vi invita a incontrare uno dei bambini più insoliti che abbiate mai visto. Indossa una camicia e una cravatta, porta l’orologio e parla con la voce e lo spirito di Alec Baldwin. Baby Boss è un’esilarante storia universale su come l'arrivo di un nuovo bambino in famiglia modifichi gli equilibri, raccontata dal punto di vista di un narratore deliziosamente inaffidabile, un ragazzino di 7 anni straordinariamente fantasioso di nome Tim. Con messaggio pieno di amore e speranza sull'importanza della famiglia, Baby Boss della DreamWorks è un’accattivante commedia originale per tutte le età.

Il cast vocale comprende, oltre al già citato Alec Baldwin nei panni di Baby Boss, anche Miles Bakshi nel ruolo del fratellino Tim, Tobey Maguire nella parte del Tim teenager, narratore della storia, Steve Buscemi nel ruolo di Francis E. Francis, Jimmy Kimmel nella parte del papà e Lisa Kudrow nei panni dell’amorevole mamma. Il film d'animazione è diretto da Tom McGrath, già regista di Madagascar per la DreamWorks Animation e sceneggiato da Michael McCullers basandosi sul pluripremiato libro illustrato scritto da Marla Frazee. Baby Boss è prodotto da Ramsey Ann Naito.

L’uscita di Baby Boss nelle sale cinematografiche statunitensi è fissata per il 31 marzo 2017.