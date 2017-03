Baby Boss: il nuovo trailer cita La Bella e la Bestia!

Lae lahanno rilasciato online un nuovo trailer di, che questa volta si prende gioco de, visto anche il recente successo della pellicola live-action Disney. Trovate il nuovo trailer di, che in originale ha la voce nientemeno che di, in calce alla notizia!

Baby Boss non è un bebè come tutti gli altri: indossa un completo di tutto punto con cravatta e orologio, ma soprattutto è un agente segreto con una missione molto speciale. Baby Boss è un’esilarante storia raccontata dal punto di vista di un narratore particolarmente fantasioso, un bambino di 7 anni di nome Tim. Un bel giorno arriva in casa il fratellino di Tim, un adorabile bebè che però si rivelerà molto più di quello che sembra. È infatti un agente segreto in missione, per cercare di capire perché nel mondo c’è sempre meno Amore (e perché i cuccioli stanno avendo così successo rispetto ai bebè nelle famiglie moderne). Un riluttante Tim, dopo aver scoperto il segreto del suo nuovo fratellino, si troverà così ad aiutarlo in questa pericolosa missione. Con un messaggio d’amore sull'importanza della famiglia e dei legami, Baby Boss è un’originale e divertentissima commedia per tutte le età.

Dal regista di Madagascar Tom McGrath, e con una sceneggiatura di Michael McCullers, che si è basato sul libro illustrato per bambini scritto da Marla Frazee, Baby Boss vanta un cast vocale originale che comprende anche Steve Buscemi nei panni di Francis E. Francis, Jimmy Kimmel e Lisa Kudrow nei ruoli degli apprensivi e amorevoli genitori di Tim, i signori Templeton, e Miles Bakshi nei panni di Tim, che ci narrerà anche la storia nella sua versione adulta doppiata da Tobey Maguire. Il film d'animazione è stato prodotto da Ramsey Ann Naito.

Baby Boss sarà distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 31 marzo 2017, mentre da noi esordirà il 20 aprile 2017.