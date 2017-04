Baby Boss domina ancora il box-office USA, I Puffi solo terzo

In questo secondo week-end di programmazione statunitense, il film d'animazione della Dreamworks,, continua a dominare, restando saldo in testa ai più visti. La pellicola ha registrato solo un calo del 48% rispetto allo scorso week-end.

La pellicola distribuita dalla Fox ha incassato 26.3 milioni di dollari, per un totale in USA di 89.3 milioni; a livello internazionale aggiunge ulteriori 37.5 milioni, per un totale di 110 milioni di dollari. Secondo posto, invece, per La Bella & La Bestia. Al quarto week-end, il film in live-action targato Disney ha registrato un calo del 43% ed ha aggiunto 25 milioni per un totale in madrepatria di 432.3 milioni di dollari. Nel resto del mondo è a quota 545 milioni, solo 23 milioni dal miliardo.

I Puffi - Viaggio nella foresta segreta debutta al terzo posto con soli 14 milioni. Questo reboot animato ha incassato non solo meno del film in live-action del 2011, che incassò 35.6 milioni, ma anche del suo sequel del 2013, che portò a casa 17 milioni nel primo week-end di programmazione.

Da segnalare, invece, Kong: Skull Island che ha un calo del 33% ed incassa altri 5.8 milioni per un totale in USA di 156.5 milioni; Power Rangers, invece, è al sesto posto con 6.2 milioni, per un totale di 75 milioni di dollari. Ghost in the Shell si conferma un flop in madrepatria, con 7.3 milioni di dollari incassati ed un totale di 31 milioni.