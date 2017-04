Baby Boss batte tutti al box-office americano

Forse un po' a sorpresa, forse no, il nuovo film d'animazione targato Dreamworks (che da noi sarà nelle sale dal 20 aprile),ha battuto tutti al box-office americano in questo primo week-end di programmazione.

La pellicola ha superato le aspettative: erano pronosticati 30 milioni, alla fine ne ha incassati 49, con un CinemaScore di tipo "A-" che dovrebbe garantirgli un buon passaparola. A livello internazionale, Baby Boss ne ha incassati 59, per un totale nel mondo di 108 milioni di dollari.

Di conseguenza, scivola al secondo posto La Bella & La Bestia della Disney. Sono 47.5 i milioni incassati nel week-end, per un totale di 395.5 milioni in madrepatria ad oggi. A livello internazionale ne ha aggiunti 66.5, per un totale di 480.8 milioni: a livello globale si assesta a quota 876.3 milioni di dollari!

Esordio al terzo posto per l'adattamento cinematografico di Ghost in the Shell. La pellicola con Scarlett Johansson guadagna solo 19 milioni in USA e 40.1 milioni dai 50 mercati in cui è uscito. Costato 110 milioni, per ora ne ha incassati 59.1 in totale. Il CinemaScore è di tipo "B".

Power Rangers scivola al quarto posto, con un calo del 64%: ha incassato solo 14.5 milioni in questo secondo week-end di programmazione, per un totale di 65 milioni. Nel mondo è a quota 97.9 milioni.

Da segnalare in quinta posizione Kong: Skull Island con 8.8 milioni (147.8 in madrepatria, 477.3 nel mondo), Logan - The Wolverine in sesta posizione con 6.2 milioni (211.9 in madrepatria, 585.4 nel mondo) e Get Out al settimo con 5.8 milioni (156.9 in madrepatria, 167.2 nel mondo).

Inoltre segnaliamo due flop: Life scivola bruscamente in ottava posizione con 5.6 milioni: ne ha incassati 22.4 ad oggi ma ne è costato 58! E CHIPS, con soli 4 milioni, per un totale di 14.4 milioni: il budget è di 25 milioni.