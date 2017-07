Awaken: trailer per il documentario prodotto da Terrence Malick

È stato diffuso in streaming il trailer di, documentario prodotto dae diretto dadove l’impronta del primo è parecchio evidente.

Il film esplorerà le relazioni tra l’essere umano con il mondo della tecnologia e quello della natura; un discorso, specialmente il secondo, coerente con tutta la filmografia di Malick, specie in opere quali The Tree of Life e Voyage of Time, quest’ultimo presentato alla Mostra di Venezia e ancora inedito nel nostro paese.

Girato nell’arco di cinque anni e in più di trenta diversi paesi, il film si avvale di nuove tecniche di ripresa per il time-lapse e per quelle sottomarine e aeree al fine di donare allo spettatore nuovi occhi con i quali poter osservare il mondo. Insieme a Malick, in qualità di produttore esecutivo, c’è anche Godfrey Reggio, autore di culto, noto per la Trilogia qatsi (Koyaanisqatsi, Powaqqatsi, e Naqoyqatsi). Awaken è una celebrazione dello spirito della vita, un’esplorazione della Terra e un’ode al cosmo.