Avengers: Infinity War - Vin Diesel ci stuzzica su IG con Teenage-Groot!

ha postato sul suo account Instagram una foto che ritrae il personaggio a cui presta la voce, l'arborialedi Guardiani della Galassia, in versione adolescente: lo vedremo così già in Avengers: Infinity War

Che sarebbe cresciuto velocemente, Groot, lo sapevamo. Del resto anche nella scena post credit di Guardiani della Galassia Vol.2 abbiamo visto un'anteprima del momento "no" della vita di "rametto", che si comporta da ribelle emo con Star-Lord e lascia la sua stanza tutta incasinata mentre gioca ai videogame!

Solo che, magari, non ci aspettavamo di vedere la sua versione teen subito, in Avengers: Infinity War! Joe e Anthony Russo sono alla regia di quello che diventerà il film con più supereroi riuniti mai visto finora e che si pone come culmine di quanto abbiamo visto in 10 anni di MCU.

La foto postata da Vin Diesel sembra un fan-made, ma ha comunque dato adito a speculazioni su cosa possa voler significare, visto che è proprio l'attore a dare la voce a "Io sono Groot!" Inoltre, poiché c'è ben in vista il logo di AIW nell'immagine, potrebbe davvero essere una possibilità il fatto di vedere il fan-favorite in versione ragazzotto!

Che sia cresciuto o che sia ancora Baby, Groot resta sempre uno dei personaggi più cari ai fan dell'Universo Cinematografico Marvel, voi che ne dite?