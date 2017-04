Avengers: Infinity War, i Vendicatori e i Guardiani andranno d'accordo?

Anche se il destino della galassia sarà nelle loro forzute mani indei fratelli Russo, gli Avengers e i Guardiani della Galassia potrebbero non andare così d'accordo come molti sperano. Il team-up sarà, come dire, problematico. Forse.

Il cast ha infatti dichiarato a Fandango che, almeno all'inizio "Eravamo così spavaldi, tipo "Noi siamo i Guardiani della Galassia!" Ma è stato incredibilmente eccitante, il fatto che stiano portando tutti questi personaggi del Marvel universe insieme, e anche il fatto che questo super-cattivo sia una figura così di rilievo nel mondo dei Guardiani, come dire, aumenta il nostro livello di importanza", ha detto Zoe Saldana.

"Quando arriviamo sul set come i Guardiani, noi siamo sul serio i Guardiani. Chiunque arrivi sul set quando ci siamo noi deve vedersela con noi. Di solito ci sono uno o due Avengers. Noi siamo i Guardiani, arriviamo e giriamo le scene cosìe facciamo tutto come al solito, c'è molta chimica, un sacco di interazione tra di noi. E i Russo ci hanno incoraggiato in questo. Penso che ci siamo guadagnati il posto, noi meritiamo di stare lì con gli Avengers. Penso che siamo forti, se non più forti, come insieme, perché noi siamo una famiglia", ha detto Dave Bautista.

La Saldana aggiunge: "Noi stiamo anche nello spazio, non siamo legati alla gravità. E quindi lo sapete, siamo più forti".

Con queste informazioni è presumibile che ci sarà un po' di maretta tra i nostri eroi in Avengers: Infinity War. Come andrà a finire?