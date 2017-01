Avengers: Infinity War, una controfigura per Benedict Cumberbatch?

Le riprese distanno per iniziare e il sito Daily Mail riporta che c'è un 'piccolo problema' che la produzione avrebbe già risolto. Ovviamente, si tratta di una voce di corridoio non confermata.

Secondo il sito, Benedict Cumberbatch potrebbe non partecipare alle riprese primarie di Avengers: Infinity War, in cui riprenderà i panni di Doctor Strange, in quanto impegnato con un altro film, The Current War, in cui l'attore interpreterà Thomas Edison.

A quanto pare, la Marvel ed i fratelli Russo gireranno tutte le loro scene utilizzando Aaron Lazar, un attore di Broadway; Cumberbatch arriverà 'soltanto più tardi' girando i primi piani e registrando i dialoghi.

Inoltre, vi segnaliamo che la produzione sta cercando delle comparse per degli studenti di liceo, possibilmente per una sequenza che coinvolgerà Spider-Man.