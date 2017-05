Avengers: Infinity War, una connessione con Age of Ultron nella nuova foto?

Continuano senza sosta le riprese dell'attesissimodiretto dai fratelli Russo, terzo capitolo del franchise crossover tra i vari supereroi delche vedràe compagni lottare contro).

Dopo una breve inizio ad Atlanta, la produzione del film si è adesso spostata in Scozia per alcuni shoots in location straniere, e proprio da qui una nuova foto dal set sembrerebbe rivelare un'interessante connessione con Avengers: Age of Ultron, secondo capitolo della serie firmato da Joss Whedon.



Grazie infatti all'utente @MCU_Tweets possiamo mostrarvi oggi questa immagine che ritrae la stessa statua che avevamo avuto modo di vedere nella visione di Thor in Age of Ultron. La statua in questione rappresenta un guerriero asgardiano inginocchiato e appoggiato sulla propria spada. Non c'è attualmente alcun significato diretto legato al soggetto, ma i fan hanno cominciato a speculare sul significato di questo, arrivando alla conclusione che sia un tributo del popolo di Asgard dopo la perdita di un grande guerriero.



Avengers: Infinity War vedrà nel cast Robert Downey Jr, Chris Evans, Chris Hemsworth, Chadwick Boseman, Tom Holland e Scarlett Johansson, ed è atteso nelle sale americane il 25 aprile 2018.