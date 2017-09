Avengers: Infinity War, il trailer debutterà con Marvel's Inhumans? [RUMOR]

Solitamente, la Marvel rilascia i trailer per i propri film circa sei o sette mesi prima della release, senza contare la proiezione dei filmati in occasioni speciali ma riservati ad una piccolissima ed esclusiva fetta di pubblico.

Nel mese di Luglio 2017, i Marvel Studios hanno presentato un primo montaggio del trailer di Avengers: Infinity War in occasione del Disney D23 Expo e del Comic-Con di San Diego. Entrambi gli eventi hanno visto un pubblico in visibilio per il materiale mostrato dalla major.

Ora, moltissimi fan si stanno chiedendo quando gli studios decideranno di rilasciare in via ufficiale (dopo la versione leaked arrivata online) il trailer del film. Da qualche settimana girano rumor su una possibile data, che sarebbe il 29 Settembre, sostenuta da varie prove non del tutto certe.

Oggi, su Twitter arrivano alcuni rumor secondo i quali domani sera verrà allegato un trailer a Marvel's Inhumans, la nuova serie Marvel che debutterà proprio il 29 Settembre sul canale americano ABC.

La serie sugli Inumani ha avuto un successo molto scarso sia dal punto di vista della critica che da quello del pubblico, che ha visto i primi due episodi nei cinema IMAX ad inizio Settembre. La decisione di utilizzare un trailer per attirare pubblico sarebbe quindi del tutto comprensibile.

Non ci sono indizi sulla natura di questo trailer, ma molti ipotizzano che possa trattarsi dell'attesissimo trailer di Avengers: Infinity War (che, visto il periodo, potrebbe arrivare anche in occasione dell'uscita di Thor: Ragnarok ad Ottobre o di Star Wars: Gli Ultimi Jedi a Dicembre, entrambi produzioni Disney).

Dando per buona la notizia arrivata online, il footage potrebbe riguardare benissimo Thor: Ragnarok ed essere così un'anteprima o un backstage, o anche Black Panther, che arriverà al cinema prima di Infinity War. In ogni caso non ci sono fonti certe, quindi prendete tutto con molta cautela e non come notizia ufficiale.