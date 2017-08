Avengers: Infinity War, Tom Vaughan-Lawlor conferma la sua presenza

è uno dei cinecomic più attesi del prossimo anno. Nella pellicola dei, i Vendicatori e molti altri eroi dei fumetti Marvel dovranno unirsi per combattere il temibile Thanos ().

Ma Thanos non sarà da solo e con lui ci sarà l'Ordine Nero. Mentre stanno iniziando le riprese del quarto episodio ancora senza un titolo, l'attore Tom Vaughan-Lawlor (Love/Hate) ha confermato di aver preso parte ad Avengers: Infinity War nei panni di Ebony Maw, uno dei membri dell'Ordine Nero.

"Si, sono nel cast" conferma l'attore in un'intervista "ho firmato cosi tanti documenti e fogli, e quando le persone ti chiedono qualcosa sul film devi rispondere in maniera generica e noiosa 'non posso dirvi molto'. Ma ci sono, e posso dirvi che sarà straordinario".

La colossale pellicola dei Marvel Studios arriverà a maggio 2018.