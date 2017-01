Avengers: Infinity War, Tom Holland conferma la presenza di Spider-Man!

Mancano ormai un paio di settimane all'inizio delle riprese di, l'attesissimo cinecomic diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo che approderà nei cinema il prossimo anno.

Nel film appariranno tutti gli Avengers e i Guardiani della Galassia per fronteggiare il temutissimo Thanos in quello che viene definito “il culmine di tutto ciò che è successo nell’Universo Cinematografico Marvel fino ad oggi”.

Ma, nonostante sia già apparso in Captain America: Civil War e apparirà in Spider-Man: Homecoming e nel suo sequel già annunciato, non era mai stata confermata la presenza di Spider-Man, il giovane eroe di casa Marvel interpretato da Tom Holland.

Proprio Holland, nel corso di un'intervista con Vogue, ha svelato che Robert Downey Jr e Chris Evans hanno parlato con i produttori della sua bravura e li hanno convinti che lui fosse quello giusto per interpretare l'Uomo Ragno nel Marvel Cinematic Universe, che comprende anche Avengers: Infinity War!

«Chris e Robert li hanno convinti della mia bravura. I produttori volevano assicurarsi che fossi la persona giusta prima di iniziare un viaggio attraverso vari film e vari anni, compreso Infinity War».

In calce trovate il resto dell'intervista.

Diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo (Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War) e prodotto dai Marvel Studios, Avengers: Infinity War arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 25 Aprile 2018. Il suo sequel, ancora senza titolo, arriverà invece il 24 Aprile 2019.

Le riprese inizieranno a fine Gennaio ad Atlanta, e dureranno per tutto il 2017.

Nel film torneranno tutti gli Avengers insieme ai Guardiani della Galassia e a tutti i nuovi personaggi che verranno introdotti nel corso della Fase 3. I fratelli Russo hanno più volte descritto questa pellicola come “il culmine di tutto ciò che è successo nell’Universo Cinematografico Marvel fino ad oggi”.