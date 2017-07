Avengers: Infinity War, Thanos sarà il Darth Vader delle nuove generazioni

Paragoni pesantissimi quelli usati dail regista che, insieme a, ha diretto da, nuovo cinefumetto dei Marvel Studios in arrivo a maggio 2018.

In una nuova intervista con Comicbook.com, in cui ha ribadito la posta in gioco altissima per i personaggi della Marvel, Joe Russo ha paragonato il villain Thanos (Josh Brolin) ad un Darth Vader per le nuove generazioni.

"La posto in gioco è terribilmente alta." ha spiegato Russo "Voglio rendere Thanos il Darh Vader per le nuove generazioni. E' un personaggio intenso, è sociopatico. Lui non fa prigionieri. Il pubblico deve andare a vedere preparato questi due film".

Insomma, hype alle stelle per i due film in arrivo a maggio 2018 e 2019!