Avengers Infinity War: Thanos, Hulk e Thor nei nuovi poster High-Res del D23

Ancora un paio di giorni ci separa dall'attesissimo panelal, dove a quanto pare verrà mostrato il trailer ufficiale di Avengers: Infinity War per poi esser rilasciato online, ma continua a uscire in rete del nuovo materiale sulle produzioni dello studio.

Così, dopo averli mostrati pochi giorni fa in versione low-res, ecco uscire oggi i bellissimi poster del D23 dedicati a Thanos (Josh Brolin) per Infinity War e a Hulk (Mark Ruffalo) e Thor (Chris Hemsworth) per Thor: Ragnarok.



Il primo concept poster è stato realizzato dall'artista Ryan Meinderding, lo stesso che ha curato il primo concept di Spider-Man: Homecoming con l'Avvoltoio di Michael Keaton. L'artista ha così condiviso l'opera via Instagram per la gioia dei fan che possono così dare una migliore occhiata al villain dei fratelli Russo con tanto di Guanto dell'Infinito.



Vi ricordiamo che Avengers: Infinity War uscirà nelle sale il 25 aprile 2018, mentre Thor: Ragnarok sarà il film Marvel Studios a chiudere il 2017 il prossimo 25 ottobre.