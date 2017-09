Avengers: Infinity War, Thanos con il guanto dell'infinito nel nuovo promo art

Mentre procedono le riprese di Avengers 4 -ancora senza titolo ufficiale- cresce l'attesa per vedere un primo trailer di, sempre diretto daie di cui oggi possiamo mostrarvi un nuovo promo art.

L'immagine che vi riportiamo in calce mostra il titano folle Thanos (Josh Brolin), l'anticipatissimo villain annunciato già nel primo capitolo del crossover Marvel che giungerà finalmente sulla Terra in cerca delle Gemme dell'Infinito da collocare sul suo Guanto, tra l'altro presente in foto. Il potere che scaturirà poi dalla fusione delle Gamme e del Guanto dovrebbe essere di proporzioni incredibili, per cui i Vendicatori (uniti!) affronteranno la nemesi spaziale e il suo Ordine Nero con l'obiettivo di farmere questa ennesima minaccia.



Avengers: Infinity War vedrà nel cast, tra gli altri, anche Robert Downey Jr, Chris Evas, Benedict Cumberbatch, Scarlett Johansson, Tom Holland e Chris Pratt, per un'uscita prevista nelle sale il 25 aprile 2018.