Avengers: Infinity War, Terry Notary è nel cast

Anche se non potreste conoscere il suo nome,è uno degli attori di motion-capture più famosi di Hollywood, avendo partecipato ai recenti film del Pianeta delle Scimmie e a

In un'intervista con il The Hollywood Reporter, l'attore svela di aver ottenuto un ruolo (sempre in motion-capture) nell'atteso Avengers: Infinity War, le cui riprese sono partite a gennaio.

"Sto lavorando con Josh Brolin ed altri tre attori ad Infinity War" svela "Interpreto il braccio destro di Thanos nella pellicola. Non posso dire il nome del personaggio perché altrimenti la Marvel mi ucciderà".

Diretto dai Fratelli Russo, Avengers: Infinity War uscirà a maggio 2018 e sarà seguito, a maggio 2019, da un quarto capitolo ancora senza un titolo ufficiale.