Avengers: Infinity War, Spidey e Doctor Strange sono in grande sintonia!

In Avengers: Infinity War vedremo una partnership molto solida tra. Sarà che sono entrambi inglesi,, ma il breve videoche li vede insieme è molto simpatico.

"We are friends, we are Londoners and we are the Newyorkers", insomma, tra i due c'è chimica e si vedrà anche nella pellicola diretta dai fratelli Russo che, al Disney D23 che si è appena concluso, hanno presenziato al primo trailer (non diffuso pubblicamente), dell'attesissimo cinecomic dei Marvel Studios.

In Avengers: Infinity War ci sarà un grande team-up tra Tom Holland (Peter Parker/Spider-Man) e Benedict Cumberbatch (Doctor Strange). E, anche se sono gli ultimi ad essersi aggiunti all'MCU in ordine di tempo, di certo già sono entrati nel cuore di molti fan. Cumberbatch apparirà a breve, a fine anno cioè, nei panni di Strange in Thor: Ragnarok, e Holland è adesso al cinema con Homecoming

Con tutti i personaggi che saranno presenti in questa monumentale opera dei Russo Brothers, non si sa bene chi incontrerà chi, se tutti gli eroi cioè, riusciranno ad interagire l'un l'altro ma, di certo, questi due lo faranno, almeno a sentire i protagonisti.

L'intervista da cui è estratto il mini video è un pezzo della, più lunga, chiacchierata che Holland, Cumberbatch e il regista Joe Russo hanno rilasciato ieri, come ospiti di Good Morning America. Ovviamente tutti e tre avevano la bocca cucita sui dettagli del film ma Joe Russo ha detto:

"C'è una grande chimica (tra i due). Insomma, entrambi hanno qualcosa che li unisce, che indizio posso darvi? Ma chiunque sia un fan Marvel sa che entrambi risiedono nella stessa città, e credo che Tom e Benedict abbiano una grande chimica che vogliamo esca fuori."

Chi ha letto i fumetti sa che Spider-Man e Doctor Strange hanno sviluppato una bella storia di amicizia negli anni, un po' come Spidey e The Punisher. Ma in quest'altro caso, forse, sarà più difficile vedere questo team up realizzato, essendo i due su linee parallele dello stesso universo che, apparentemente, non si incontreranno a breve.

Vedremo!