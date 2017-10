Avengers: Infinity War, sono online delle nuove promo art che mostrano Thanos!

Avengers: Infinity War è la pellicola che tutti aspettiamo con grandissima ansia! Ihanno riunito il gruppo di supereroi più grande che si sia mai visto sullo schermo sotto il comando direttoriale di

Adesso sono uscite delle immagini promozionali che mostrano non solo Thanos, il villain che Gli Avengers e i Guardiani della Galassia si troveranno ad affrontare nel 2018 al cinema, ma anche il nuovo look di T'Challa aka Black Panther e altro ancora.

Le promo art e potete vedere cliccando sul link fonte QUI.

Sinossi di Avengers: Infinity War - In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.